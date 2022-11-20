Karim Benzema, Dünya Kupası'nda yok
Fransa Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Karim Benzema, 2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak.
2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinden 20 Kasım'da başlayacak. Turnuva öncesinde Fransa Milli Takımı'na ilişkin önemli bir haber paylaşıldı. Sakatlığı bulunan Karim Benzema'nın Dünya Kupası'nda bulunamayacağı belirtildi. Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.