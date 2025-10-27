Karı-koca zeytin kavgası yaptı! Ortaya "Osmanlı karışımı" çıktı

Karı-koca arasında yaşanan zeytin tartışması esnafa adeta ilham kaynağı oldu. Bursa Hanlar Bölgesi’nde son günlerin en çok ilgi gören ürünü “Osmanlı karışımı” zeytinleri oldu.

Bu özel karışımın ilginç de bir hikâyesi var. Çarşı esnafı, bir gün tezgâhına gelen karı kocanın zeytin kavgası ettiğine şahit oluyor.

“Birisi yeşil diğeri siyah almak istiyordu”

Esnaf bu ilginç olayı şöyle anlatı:

"Birisi yeşil diğeri siyah almak istiyor. Ben de onlara ’karışık’ vereyim dedim birkaç çeşitten oluşan karışık zeytin verdim. Bu zeytin kavgası üzerine ben de ‘Osmanlı karışımı’ yaptım. Karşımızdaki çerezciden aklıma geldi; o da Osmanlı karışımı yapmıştı. Osmanlı kenti Bursa’dayız bu karışıma en iyi isim Osmanlı oldu. Kimse kavga etmesin dedim ve Osmanlı karışımı zeytin yaptım.”

Esnaf, ızgara zeytinden, mor ve pembe renklisine, siyahından, kırmasına ve biberlisine kadar 40 çeşit zeytinin bulunduğu karışımın kilosunu 160 liradan sattığını belirterek, ilginin yoğun ve meraklısının çok olduğunu vurguladı.