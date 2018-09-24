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Karı-koca birbirlerini bıçakladı! Kadın öldü, adam komada

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde şiddetli geçimsizlik yaşayan karı-kocanın birbirlerini bıçakladıkları ileri sürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı-kocadan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:42
Karı-koca birbirlerini bıçakladı! Kadın öldü, adam komada

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokak üzerindeki evde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 3 çocuklu Halil Keleş ile Zekiye Keleş, birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çift, mutfaktan aldıkları bıçakları birbirlerine sapladı. O sırada evde bulunan çocukları, anne babalarını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil ve Zekiye Keleş çiftini Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Zekiye Keleş (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Halil Keleş(46)'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.


Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin 5 ay önce şiddetli bir kavgaya tutuştukları ve bu nedenle Halil Keleş'in evden uzaklaştırma cezası aldığı, yakınlarının araya girmesiyle çiftin, barıştırıldığı öğrenildi. Zekiye Keleş özel bir yemek firmasında çalıştığı, eşi Halil Keleş'in ise İETT'de otobüs şoförü olduğu belirtildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Zekiye Keleş'in cenazesi, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 16:42
  1. İstanbul
  2. Ataşehir
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