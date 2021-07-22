KARGU İHA'dan ilk ihracat başarısı

Savunma sanayiinde milli ve yenilikçi ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., deniz platformları alanının ardından taktik mini İHA sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017’de tanıtılan KARGU, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan KARGU, birçok ülkenin dikkatini çekti. İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan KARGU, performansıyla beğeni topladı.

KARGU, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu. Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından KARGU’nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında ihraç edilen KARGU’ların teslimatı 2021 yılı içinde tamamlanacak. STM, bugüne kadar çok sayıda KARGU’yu da, Türk güvenlik güçlerine teslim etti.

"KARGU sahada kendini başarıyla kanıtladı"

Demir tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Zamanında parasıyla dahi alamadığımız vurucu İHA sistemlerinde, bugün ihracat seviyesine ulaştık. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısa süre içinde STM tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nce sahada etkin şekilde kullanılan milli gururumuz KARGU ilk ihracat başarısına ulaştı. Türk savunma sanayimizin ürettiği ve sahada kendini başarıyla kanıtlayan askeri ürünlerimizi, ihraç etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"KARGU ihracatı için başka ülkelerle de görüşüyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük mühendislik gruplarından biri olarak, milli imkânlarla geliştirdiğimiz KARGU’yu, ihraç etmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’un ana yüklenicisi olan şirketimiz, askeri deniz platformlarında elde ettiği ihracat başarısını, taktik mini İHA’lar ile taçlandırmıştır. KARGU’ların ihracatına yönelik başka ülkelerle de görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya ve ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

KARGU’lar farklı tipte mühimmat ile donatılıyor

KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev almaktadır. Tek er tarafından taşınabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü KARGU, platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir.

“Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)” ve “Yer Kontrol Ünitesi”nden oluşan KARGU, “man in the loop” prensibi ile tamamen insan (operatör) kontrolünde görev icra edecek şekilde tasarlanmıştır. Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahiptir. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatılmıştır.

KARGU’ların, hem kendi içinde hem de Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi ALPAGU ve Döner Kanatlı Keşif İHA Sistemi TOGAN ile birlikte hareket edebilmesi için başlatılan sürü İHA çalışmaları devam ediyor. STM, İHA platformlarının GPS’ten bağımsız görev yapabilmelerine imkân sağlayacak KERKES Projesi’ni de başarıyla sürdürüyor. KARGU’nun üzerinde kullanılacak farklı tipte mühimmat çalışmalarında ise sona gelindi.