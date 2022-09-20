"KARGU İHA" Japonya'nın radarına girdi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından milli imkanlarla geliştirilen KARGU Vurucu İHA (İnsansız Hava Aracı), Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Türk güvenlik güçlerine ilaveten en az iki farklı ülke silahlı kuvvetleri tarafında da tercih edilen STM üretimi KARGU İHA, son olarak Japonya’nın ilgisini çekti. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (JGSDF)’ne bağlı olarak faaliyetler gösteren Askeri İstihbarat Okulu, KARGU İHA’yı yakın markaja aldı.

Okul bünyesinde gerçekleştirilen ve yerli/yabancı savunma ürünlerinin yer aldığı sergide, Japonya’nın talebi üzerine KARGU İHA’nın maketine de yer verildi. 2018 yılında devreye alınan Japon Askeri İstihbarat Okulu, yine aynı yıl devreye alınan Japon Eğitim, Değerlendirme, Araştırma ve Geliştirme Komutanlığı (TERCOM) ile iş birliği içerisinde faaliyet gösteriyor.

KARGU Vurucu İHA’ya yönelik bu ilginin, esasında sistemin son dönemde çeşitli muharebe sahalarında gösterdiği başarılarının sonucu olarak değerlendiriliyor. Tamamen human-in-the-loop prensibine bağlı olarak insan kontrolünde çalışan KARGU Vurucu İHA’nın, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda aktif olarak kullanıldığı daha önce basına yansımıştı.

KARGU İHA, azami 10 kilometre menzile sahip. Yaklaşık 30 dakika boyunca hava kalabilen elektrik tahrikli KARGU İHA, 1.3 kilogram ağırlığındaki parçacıklı harp başlığı ile anti-personel görevi icra edebiliyor. STM, KARGU’nun Pasif RF Arayıcı Başlıklı ve Anti-Tank Harp Başlıklı konfigürasyonlarını geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

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