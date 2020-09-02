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Aktüel Kargoyla yurt dışına tarihi eser kaçırmak isteyen zanlı yakalandı
Aktüel

Kargoyla yurt dışına tarihi eser kaçırmak isteyen zanlı yakalandı

Adana'da kargoyla yurt dışına göndermek istediği kolide tarihi değer taşıyan çok sayıda obje ele geçirilen zanlının Hatay'daki evinde de benzer eşyalar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:18:33 -
Kargoyla yurt dışına tarihi eser kaçırmak isteyen zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis, yurt dışına gönderilmek istenen kargo kolisinde kahve öğütücülerin içine gizlenmiş, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1178 sikke ile 15 metal obje ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firmasına verilen bir kolideki tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmak istendiğini belirledi.

Ekipler, mahkeme kararıyla kargo firmasındaki koliyi açarak inceledi. Kolide kahve öğütücülerinin içine gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1178 sikke ile 15 metal obje bulundu.

Koliyi kargoya veren şüpheli M.H'nin Hatay'daki evine de operasyon düzenlendi.

Zanlının evinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen gözyaşı şişesi, 28 sikke, 30 cam bilezik, 2 toprak küp ve kapak, el terazisi ve kefe ağırlığı, kulplu bakır süzgeç, kandil, toprak vazo, 2 cam yüzük, metal yüzük, metal mühür, metal bıçak, 11 çivi, 7 toprak obje ve metal hamam taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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