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Aktüel

Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bir kargo şirketi ile gönderilen 55 kilo kıyılmış tütün ile 72 bin adet boş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:34:26 -
Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bir kargo şirketi ile gönderilen 55 kilo kıyılmış tütün ile 72 bin adet boş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Sındırgı ilçesinde polis ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bir kargo şirketi ile gönderilen kaçak tütün malzemelerinin teslim edileceği adreslere operasyon düzenlendi. Polisin kargo paketlerinde yatığı aramada, 8 adet kutu içerisinde toplam 72 bin adet boş makaron, 10’ar kiloluk 2 adet poşet içerisinde 20 kilo, 5’er kiloluk 7 adet poşet içerisinde 35 kilo olmak üzere toplam 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Polis şüpheli şahıslara 4733 sayılı kanuna muhalefetten toplam 33 bin 181 lira idari para cezası kesilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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