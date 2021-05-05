Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de tam kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar market, bakkal, fırın, tatlıcı, kuruyemişçi, kasap gibi dükkanlara 10.00-17.00 saatleri arasında gidebiliyor. Pek çok kişi kısıtlamada kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, kargolar açık mı?

Kargoya gitmek serbest mı? Tam kapanmada kargo açık mı?

Tam kapanma kısıtlamasından muaf olanlar arasında kargo çalışanları da bulunuyor. Kargolar paket teslimi yapıyor. Vatandaşların kargo paketi teslim etmek için kargo şubelerine gitmeleri konusunda ise Tam Kapanma Genelgesi’nde bir madde bulunmuyor. Bilindiği gibi pek çok kargo şirketinin ‘Evden teslim al’ özelliği bulunuyor.