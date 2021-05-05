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Yaşam Kargoya gitmek serbest mı? Tam kapanmada kargo açık mı?
Yaşam

Kargoya gitmek serbest mı? Tam kapanmada kargo açık mı?

Kargolar açık mı? 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Nisan’da sona erecek. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu süreçte kargoların açık olup olmadığı, kargoya gitmenin yasak olup olmadığı araştırılıyor. Peki, kargolar açık mı? Kısıtlamada kargoya gidersem yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:45:00 -
Kargoya gitmek serbest mı? Tam kapanmada kargo açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de tam kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar market, bakkal, fırın, tatlıcı, kuruyemişçi, kasap gibi dükkanlara 10.00-17.00 saatleri arasında gidebiliyor. Pek çok kişi kısıtlamada kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, kargolar açık mı?

Kargoya gitmek serbest mı? Tam kapanmada kargo açık mı?

Tam kapanma kısıtlamasından muaf olanlar arasında kargo çalışanları da bulunuyor. Kargolar paket teslimi yapıyor. Vatandaşların kargo paketi teslim etmek için kargo şubelerine gitmeleri konusunda ise Tam Kapanma Genelgesi’nde bir madde bulunmuyor. Bilindiği gibi pek çok kargo şirketinin ‘Evden teslim al’ özelliği bulunuyor.  

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