Kargolar bugün açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

24 Mayıs Pazar günü yani bugün kargolar açık mı? Hemen belirtelim ki bugün Corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak süresince hangi kurum ve kuruluşların çalışıp çalışmayacağı İçişleri Bakanlığı geleneğinde yer alıyor. Buna göre 24, 25 ve 26 Mayıs tarihinde yani bayramda kargolar çalışmayacaklar. Peki, hangi kurumlar yasak süresince açık olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 24, 25 ve 26 Mayıs tarihinde açık olan kurumlar…

Bayramda Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.