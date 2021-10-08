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Teknoloji Kargo taşımacılığında yeni dönem
Teknoloji

Kargo taşımacılığında yeni dönem

Türkiye'de kargo dronlar ile taşımacılık için yapılan çalışmalar tamamlandı. İlk olarak İstanbul-Ankara-Eskişehir hattında dron ile kargo taşımacılığı test edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:34:00 -
Kargo taşımacılığında yeni dönem

Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor. Türkiye de dron teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece, sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası dron taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.
TRT Haber'de yer alan habere göre; Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, modellemenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldığını açıkladı.

Dünyada bir ilk gerçekleşecek

Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla dronların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, dronların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

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