Karesi Atatürk Evi'nde 100. yıl coşkusu

Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyetin 100. Yıldönümü, Karesi Atatürk Evi’nde kutlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında “100 Yıl Öncesinden 100 Yıl Sonrasına Balıkesir Fotoğraf Sergisi” açılışı yapılırken, anaokulları için etkinlik stantları kuruldu. Programın açılış konuşmasını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Orkan, “İnşallah daha büyük, daha güçlü bir Cumhuriyet için çalışıyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet bayramımızın 100. yılını kutluyor, nice yüzyıllara diyerek, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Programa katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. yıldönümünü kutladı. Vali Ustaoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 üncü kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Her bir vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.” Mesajını verdi.

Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu

Etkinliklerde T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan “Yüzde Yüz Cumhuriyet! Otoportrelerden Atatürk Portresi” sunulurken, halkoyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca programda “Cumhuriyetimizin Yeni 100 Yılında Nasıl Bir Karesi Hayal Ediyoruz” kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Programda ayrıca Sakarya İlkokulu öğrencileri jimnastik, judo ve tekvando gösterisi sunarken, Albay Tayyar- Nuran Oğuz İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri cumhuriyet şiirleri okudu. Son olarak ise programda Ali Hikmet Paşa İlkokulu, İnebey Anadolu Lisesi ve Balıkesir Borsa İstanbul MTAL tarafından 100. Yıl Etkinlikleri düzenlendi.

Kutlama programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, MHP Karesi İlçe Başkanı Mustafa Bilsem, müdürler, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.