Karede bir eksik var! Neden acaba?

CHP'de gündem tüzük kurultayı...

4 Eylül'de sembolik olarak Sivas'ta başlayacak tüzük kurultayı süreci öncesi, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in görüşmeleri sürüyor.

KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞTU

İstanbul'da önerilerini almak için CHP'nin eski genel başkanları ile buluşan CHP lideri Özgür Özel bu kez CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

MANSUR YAVAŞ EŞLİK EDİYOR

Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya gelen Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik ediyor.

Toplantıda tüzük değişiklikleri ve parti içi reformlar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme ilk olarak Kılıçdaroğlu, ardından Özel ve Yavaş’ın tesislerden çıkışıyla sona erdi.

PM TOPLANIYOR

Yeni haftyanın ilk gününde ise CHP'de iki önemli toplantı yapılacak. Önce parti meclisi toplanacak. PM üyeleri, milletvekillerine sunulan tüzük taslağını değerlendirecek.

Daha sonra ise tüzük komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.

Taslağa göre mevcut başkan aday gösterilemeyecek ancak kendi aday talep ederse aday olabilecek.

Parti üyelerinin seçme-seçilme hakkını kullanabilmeleri için en az bir yıl üye olma şartı aranacak.

GÜVENOYU ŞARTI

Tüzüğe göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreter seçimi için güvenoyu şartı aranacak. Genel başkan vekilliği için protokol şartı getirilecek.

Meclis grup başkanı ve başkanvekilleri Merkez Yönetim Kurulu'nda da yer alacak. Genel başkan tek başına parti etik kurulu üyelerini belirleyemeyecek.

Parti genel başkanı, partiyi bağlayıcı demeçler verme ve bildiriler yayımlama yetkisini MYK içinden görevlendireceği kimselere de kullandırabilecek.

ESMİ AÇILIŞ 6 EYLÜL'DE

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü olan 4 Eylül'de Sivas'ta tüzük kurultayının sembolik açılışı yapılacak ardından kurultay Ankara’da ATO Congressium salonuna taşınacak.

Kurultayın resmi açılışı 6 Eylül’de olacak.

7-8 Eylül tarihlerinde ise parti programı değişikliğinin altyapısının hazırlanacağı çalıştaylar yapılacak ve kurultay, 9 Eylül’de sona erecek.