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Sağlık Kardiyak arrest nedir? Kardiyak arrest ne demek, nedenleri belirtileri neler?
Sağlık

Kardiyak arrest nedir? Kardiyak arrest ne demek, nedenleri belirtileri neler?

Kardiyak arrest ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Oğuzhan Asiltürk’ün kardiyak arrest sonrası yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “Kardiyak arrest nedir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kardiyak arrest ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-01 11:57:00 -
Kardiyak arrest nedir? Kardiyak arrest ne demek, nedenleri belirtileri neler?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk’ün kardiyak arrest sonrası vefat ettiğini açıkladı. Bakan Koca, “İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Peki, kardiyak arrest nedir?

Kardiyak arrest nedir? Kardiyak arrest ne demek, nedenleri belirtileri neler?

Kardiyak arrest ifadesi kalp durmasını ifade ediyor. Kalbin pompa fonksiyonunu yerine getirememesi ya da büyük arterlerde nabız alınamaması; solunum ve bilinç kaybı ile ani ve beklenmedik şekilde gelişen bir tablodur.

Kardiyak arrest belirtileri şöyle:

Kalp çarpıntısı

Bayılmadan hemen önce baş dönmesi ve sersemlik hissi

Göğüs ağrısı

Bulantı ve kusma

Bilinç kaybı

Nabız alamama, tansiyonun sıfıra düşmesi

Anormal nefes alıp verme

Solunumun durması

Oğuzhan Asiltürk kimdir hayatı | Oğuzhan Asiltürk hastalığı neydi?
Oğuzhan Asiltürk kimdir hayatı | Oğuzhan Asiltürk hastalığı neydi?

Biyografi

Oğuzhan Asiltürk kimdir hayatı | Oğuzhan Asiltürk hastalığı neydi?

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