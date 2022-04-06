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Sağlık Kardio pulmoner arest nedir? Kardio pulmoner arest ne demek?
Sağlık

Kardio pulmoner arest nedir? Kardio pulmoner arest ne demek?

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından 'kardio pulmoner arest' sonucu hastanenin çocuk acil servisine aktarıldığı açıklandı. Peki Kardio pulmoner arest nedir? Kardio pulmoner arest ne demek?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 09:20:00 - 2022-04-06 09:21:29
Kardio pulmoner arest nedir? Kardio pulmoner arest ne demek?

Kardiyopulmoner arrest, çeşitli nedenlerle spontan solunum ve dolaşımın ani olarak durmasıdır. Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) ise spontan dolaşıma dönüşü (return of spontan circulation, ROSC) amaçlayan çabaların hepsini kapsayan karar ve işlemler olarak tanımlanabilir. CPR sadece uygulama değil aynı zamanda karar vermeyi gerektiren acil bir durumdur. CPR yöntemi, tıbbi araştırmalarla elde edilen verilere göre değişikliklere uğramaktadır.

Son yıllarda AED (automated external defi brillator) kullanımının artması, CPR eğitiminin yaygınlaşması, ambulans hizmetlerinin iyileşmesi ve iletişim olanaklarının artması başarı oranını artırmıştır. 

Kardiyak arrest nedir?

Büyük arterler üzerinden nabız alınamaması ya da kalbin pompa fonksiyonunu yerine getirmemesi, bilinç kaybı veya solunum gibi durumlar üzerinde meydana gelen probleme kardiyak arrest denir. Bu aynı zamanda kalbin durması olarak da ifade edilir.

Kardiyak arrest durumu, kalp krizini tetikleyici bir durumdur. Bu nedenle de insanların ciddi sağlık problemleri yaşamalarına neden olabiliyor. Aynı zamanda, kardiyak arrest yaşayan kişilerde organlar zaman içerisinde görevlerini yapamaz hale gelir.

Kardiyak arrest belirtileri neler?

Göğüs ağrısı

Kalp çarpıntısı

Baygınlıktan önce sersemlik hissi ya da baş dönmesi

Bilinç kaybı

Bulantı ve kusma

Aşırı nefes alıp verme

Solunum durması

Tansiyonun sıfıra düşmesi

Nabız alamama

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