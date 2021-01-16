Kardeşlik posta sektöründe de sürüyor

Ertuğrul Şahan Ankara

Bu kapsamda iki ülke arasında Para Transferi hizmeti başladı. Ayrıca, iki ülke arasında kapsamı eşya olan yurt dışı varışlı gönderilerin varış giderlerinde büyük oranlarda indirim uygulanmaya başlandı.

Kargo gönderilerinde indirim

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Aktif Yatırım Bankası ve Uluslararası Para Transferi (UPT) arasında yapılan sözleşme gereği; yurt dışı UPT hizmetleri kapsamında, PTT AŞ ve AZERPOST arasında Para Transferi hizmeti için iş birliği sağlandı. Ayrıca Şirketlerin e-ticaret gönderi pazarından daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla, kapsamı eşya olan kargo gönderilerinin varış giderlerinde büyük oranlarda indirim uygulaması hayata geçti. Bakü’de düzenlenen imza törenine PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Azerpost Baş Direktörü Emin Efendiyev, Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sümer, UPT Genel Müdürü Hakan Özat ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Gülten, PTT AŞ ve AZERPOST’un yaygın iş yeri ağı, tecrübesi ve güvenilirliğinin bir araya geldiğini kaydederek; “İş birliği kapsamında kapalı devre bir yapı ile PTT AŞ tarafından kabul edilecek para transferi işlemlerinin yalnızca AZERPOST tarafından ödenmesi ve AZERPOST tarafından kabul edilecek UPT işlemlerinin yalnızca PTT tarafından ödenmesi sağlanacak” dedi.

Diğer ülke postaları ile devam edecek

Yapılan iş birliği ile, iki ülke halkının birbirine çok daha fazla yakınlaşacağını kaydeden Gülten; “Aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiren Para Transferi hizmetimizin ülkelerimize, halklarımıza ve posta idarelerimize hayırlı olmasını diliyorum. PTT Ailesi adına, bu hizmeti hayata geçirmemizden büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Hakan Gülten, AZERPOST ile başlayan ve UPT altyapısı kullanılarak posta idareleri arasında gerçekleşen online yurt dışı para transferi hizmetine, diğer ülke Posta İdareleri ile de devam etmek istediklerini vurguladı.