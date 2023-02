Kardeşlik böyle olur! Azerbaycan'da hem gururlandıran hem de duygulandıran görüntü

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Şiddetli sarsıntı, çevre şehir ve ülkelerden de hissedildi.

10 ilde etkili oldu

Deprem Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te acı yüzünü gösterdi.

Bakanlar illerde kurulan kriz masalarının başında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanların illerde kurulan kriz masalarında olduğunu ifade etti.

Süleyman Soylu Kahramanmaraş; Vahit Kirişci, Hulusi Akar ve Fahrettin Koca, Hatay; Mehmet Muharrem Kasapoğlu Osmaniye; Adil Karaismailoğlu Adıyaman; Bekir Bozdağ Diyarbakır; Nurettin Nebati Şanlıurfa; Murat Kurum Gaziantep ve Kilis; Derya Yanık ve Fatih Dönmez Adana; Mehmet Nuri Ersoy ve Mahmut Özer ise Malatya'da koordinasyonu yerinde sağlıyor.

Türkiye'ye destek ve taziye mesajları

Uluslararası yardımları da içeren "4. Seviye" alarmın verildiği deprem sonrası birçok ülke, Türkiye`ye destek ve taziye mesajlarını iletti.

İlk yardım Azerbaycan`dan

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye`ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan`a taziye mesajı gönderdi. Mesajında, "Kahramanmaraş`ta meydana gelen ve kardeş Türkiye`nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'da hem gururlandıran hem de duygulandıran görüntü

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem sonrası Azerbaycan'da ordunun hazır hale getirildi.

Siyaset bilimci Gazeteci- Yazar Dr. Ahmet Şahidov, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Söz konusu paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

"Kardeşlik böyle olur!" dedirten paylaşımda Şahidov, "Azerbaycan ordusu hazır duruma getirildi" ifadelerini kullandı:

İşte hem gururlandıran hem de duygulandıran o paylaşım: