Kardeşlerimizin yanındayız

Yeni Akit Ankara

Liderler, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını peş peşe yaptıkları açıklamalarla kınadılar. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” dedi. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

Erdoğan: Ermeni ateşle oynuyor

“Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye ‘tek millet, iki devlet’ anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.”

Şentop: Ermenistan terör devleti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, Gafarova’ya, Türkiye’nin, “tek millet, iki devlet” şiarınca Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğini kaydetti. Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edeceğini belirten Şentop, “Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan’a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur” dedi.

Bahçeli: Önümüzde tutunamazlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Ermenistan’ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege’de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak’ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek geldiğimiz bu aşamada imkansızdır.”

Destici: Türk askeri had bildirmeli

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, partisinin İstanbul 13. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Ermenistan saldırıları devam ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne Azerbaycan’ın yanında, Ermenistan’a karşı savaşmak için asker gönderme tezkeresi de verilmelidir. Tezkere oylanmalı ve Türk askeri Azerbaycan’a gitmeli, Ermenilere de haddini bildirmelidir. Hem Azerbaycan’ın hem Türkiye başta olmak üzere Türk devletlerinin, sırtını değil Rusya ve Fransa, tüm dünyaya da dayasa Ermenistan’a gereken cevabı verecek gücü de kuvveti de vardır.”

Diğer tepkiler... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Saldırı sonucu şehit olan Azerbaycan vatandaşları ve askerlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin Azerbaycan’ın her anlamda yanında olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz.” Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Emperyalist güçlere güvenerek gerçekleştirdiği bu haksız ve hukuksuz saldırılardan bir an önce vazgeçmelidir. Biz her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, Ermenistan’ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz.”

Azerbaycan zaferle ayrılacak

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: “Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye her zaman olduğu gibi can Azerbaycan kardeşliğinin gereğini yapacaktır. Bölgenin huzur ve güvenine yapılmış bu saldırı birçok masum insanı da hedef almıştır. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” Vatan Partisi’nden açıklama: “Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan’ın yanındadır. Tüm gücümüzle Azerbaycan’ın vatan savaşını destekliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu süreç Karabağ’daki işgalin de sona ermesiyle Azerbaycan’ın kesin zaferiyle sonuçlanacaktır.”