Kardeşlerim dizisinin Ömer Eren’i oynayan kim? Yiğit Koçak kimdir?

Tüm sıkıntılara, tüm sorunlara, tüm kavgalara rağmen birbirlerine daha da kenetlenen, vurulan her darbe sonrası birbirlerinden destek alarak daha da kuvvetli bir şekilde ayağa kalkan dört kardeşin hayat hikayesini konu alan Kardeşlerim dizisinde kimler oynuyor? Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Recep Ustayer, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Damla Su İkizoğlu ve Melis Minkari gibi isimler alıyor.

Kardeşlerim dizisinin Ömer Eren’i kim oynuyor?

Ömer Eren kimdir? 17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir’in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

Yiğit Koçak kimdir?

Tam ismi Bilal Yiğit Koçak’tır. 12 Ekim 1995’de Samsun’da doğdu. 1,88 boyunda ve 76 kilogram ağırlığındadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümünde öğrencidir. İlk dizi deneyimini 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisi Mehmet karakteri ile yaşamıştır. Kimse Bilmez ve Gel Dese Aşk isimli dizilerde de yer almıştır.

Yiğit Koçak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Onur) (TV Dizisi)

2019 – Kimse Bilmez (Sinan) (TV Dizisi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Mehmet) (TV Dizisi)