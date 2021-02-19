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Biyografi Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı’yı kim oynuyor? Ahu Yağtu kimdir?
Biyografi

Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı’yı kim oynuyor? Ahu Yağtu kimdir?

Kardeşlerim dizi oyuncuları merak edilmeye başladı. Bir kaç gündür ilk bölüm fragmanı yayınlanan Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosunda birbirinden ilginç simalar yer alıyor. İzleleyici Kardeşlerim yeni dizi oyuncuların isimlerini araştırmayı sürdürürken, Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı’yı kim oynuyor? 10 Mart 2012 tarihinde Cem Yılmaz ile hayatını birleştiren ancak kısa bir süre sonra komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayıran Ahu Yağtu kimdir? İşte Kardeşlerim dizi oyuncusu Suzan Manyaslı rolünü oynayan Ahu Yağtu biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:26:00 - 2021-02-19 12:27:11
Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı’yı kim oynuyor? Ahu Yağtu kimdir?

Ahu Yağtu kimdir, nerelidir? Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978 İzmir’de doğdu. Çocukluğu Karşıyaka’da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir‘den İstanbul’a taşındı. Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapan başarılı manken, birçok reklam filminde de rol aldı. 2001 yılında 90-60-90, Kampüsistan-2003- Savcının Karısı-2005, 29-30-2006, Komiser Nevzat-2007, Kavak Yelleri-2007, Aşk ve Ceza-2010 rol aldığı dizilerdir.

2010 senesinde Bir Avuç Deniz sinema filminde oynadı. Ahu Yağtu, 2000 yılında 22 yaşındayken kenkat Doğan Akçura ile yaptı ancak bu evlilik 5 yıl sürdü. 10 Mart 2012 tarihinde Cem Yılmaz ile hayatını birleştiren ancak kısa bir süre sonra komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayıran Ahu Yağtu’nun bu evlilikten Kemal adında bir oğlu var.

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