0553 313 94 23

Kardeşler arasındaki kavgada cinayeti, yeğen işlemiş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kardeş arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada cinayetin failinin, maktülün yeğeni olduğu ortaya çıktı.

10 Mart 2019 Pazar 17:48
Kardeşler arasındaki kavgada cinayeti, yeğen işlemiş

Bursa'da, arsa paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Hasan Bozkurt'u, yeğeni İsmail Bozkurt'un vurduğu ortaya çıktı. Olayın ardından amcası ve babasının birbirini vurduğunu belirten, şüphe üzerine gözaltına alınan İsmail Bozkurt, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

​Olay, dün Osmangazi İlçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde olay yerinde bulunan Halil Bozkurt, ifadesinde silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u gözaltına aldı. Halit Bozkurt'un alınan el svabında barut izine rastlandı.

Suçunu itiraf eden Halit Bozkurt, ''Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamı yerde kanlar içinde yattığını görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim'' dedi.

Halit Bozkurt, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:48
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. kardeş kavgası
  4. cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekmeköy'de
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    2. İşte Gürsu’yu geleceğe taşıyacak..
    3. Develerin altında ölüyorlardı
    4. Midibüslerine 10 günde gelen 300..
    5. Filistin’in yeni başbakanı belli oldu!
    6. "Dünyanın gözü 31 Mart seçimlerinde"
    7. HDP mitinginde yakalandılar! Eski..
    8. Sevgilisi köpeğini alıp terk edince..
    9. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    11. Muhammet Reis’ten taraftara ‘destek’..
    12. TFF 2. Lig Beyaz Grup: Kastamonuspor..
    13. 6 ton hamsi 1 saatte tüketildi
    14. Çaylı’dan miting havasında mahalle..
    15. Yıldırım Belediyespor’dan gol yağmuru
    16. Spor Toto Lig: Çaykur Rizespor: 3 -..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Rizespor evinde Kayseri'ye patladı!
    19. Satılık yarım araba Facebook'tan..
    20. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 -..
    21. Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor..
    22. 3 bin kişilik aşiret HDP'den AK..
    23. Şentop: Bu çatışmaların hepsi...
    24. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    25. Sırp milliyetçisi Çetniklerden Bosna..
    26. Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış..
    27. "CHP Genel Başkanı siyaseten iflas..
    28. İçişleri Bakanı Soylu, Sivas'ta
    29. MHP’li Erdem’i duygulandıran hikaye
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’de (2)
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru