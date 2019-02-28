Kardeşinin tavsiyesiyle başladı, milli sporcu oldu





MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - Malatya'da yaşayan 14 yaşındaki Ali Hamza Koç, kız kardeşinin tavsiyesiyle başladığı tekvandoda milli takıma kadar yükseldi.

Şehit Zekeriya Bitmez Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ali Hamza, tekvandoyla ilgilenen küçük kız kardeşinin önerisi ve babasının da yönlendirmesiyle 9 yaşında bu spora başladı.

Ailesinin de desteğiyle çalışmalarını sürdüren ve sporla zamanını daha doğru kullanmaya başlayan Ali Hamza Koç, katıldığı şampiyona ve turnuvalarda gösterdiği performansla milli takıma davet edildi.

Son olarak Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 13-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılan genç sporcu, şampiyonanın yıldızlar kategorisi 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Kazandığı madalyayla gözünü daha yükseklere diken milli sporcu, önce Avrupa sonra da dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.





- "Spor hayatımda güzel değişiklikler yaptı"





Tekvando sayesinde değişen hayatını AA muhabirine anlatan Ali Hamza Koç, sporla tanışmadan önce zamanını yeterince iyi değerlendiremediğini söyledi.

Önceleri okul sonrası derslerinden arta kalan zamanda arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini ifade eden Ali Hamza, "Sporla tanıştıktan sonra zamanın daha doğru harcanabileceğini öğrendim. Spor hayatımda çok güzel değişiklikler yaptı. Hayatımı dengeye soktu. Spor sayesinde fiziksel olarak geliştim. İyi ki spor yapmışım, hayatımda güzel bir yer tuttu." dedi.





- "Daha çok madalya kazanmak istiyorum"





Ali Hamza Koç, tekvandoda uluslararası derece elde eden Türk sporcular gibi dünya şampiyonluğu hedeflediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Dünyada ve Avrupa'da derece almak istiyorum. Ülkemi temsil etmek istiyorum. Kısıtlı şartlarda çalışıyoruz burada destek verirlerse daha iyi yerlere gelebilecek sporcular var. Ülkemde dereceler yapmak, daha çok madalya kazanmak istiyorum. Kendi şehrimi, kulübümü tanımak istiyorum. Önümüzdeki dünya şampiyonluğu büyük bir nimet ondan da dereceyle dönmek istiyorum."





- "Gençleri spora davet ediyoruz"





Milli sporcunun antrenörlüğünü yapan Ayhan Aydemir ise genç sporcudan büyük başarılar beklediklerini ifade etti.

Beklentilerinin altın madalya olduğunu aktaran Aydemir, "Beklentilerimiz tabii ki altın madalyaydı ama bronz madalya aldık. Sporcumuzun madalya getirmesinden dolayı ayrıca bir sevinç içerisindeyiz. Eğer altın madalya olmuş olsaydı bizler açısından daha güzel bir durum da olabilirdi. İnşallah diğer şampiyonalara altın madalyayı alacağız." diye konuştu.

Aydemir, gençlerin en az bir sporla ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki en büyük sorun internet ortamı ve telefonlar. Bu tür şeylerden biraz daha uzak dururlarsa bu gibi sporlara yönelirlerse hem ülkemiz açısından hem de bayrağımızı dalgalandırmak açısından daha iyi olacağına inanıyoruz. Gençleri spora davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



