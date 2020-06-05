  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kardeşinin anısına 200 adet fidanı toprakla buluşturdu

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, ebediyete intikal eden kardeşi Yakup Bahçe anısına Erciş Sosyal Güvenlik (SGK) İlçe Müdürlüğü bahçesine 200 adet fidan diktirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:55:23 -
Kardeşinin anısına 200 adet fidanı toprakla buluşturdu

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan iş adamı Halis Bahçe, ebediyete intikal eden kardeşi Yakup Bahçe anısına Erciş Sosyal Güvenlik (SGK) İlçe Müdürlüğü bahçesine 200 adet fidan diktirdi.


5 Haziran Çevre Günü’nde çam, ceviz ve çeşitli meyve ağaçlarından oluşan 200 adet fidanı SGK Müdürlüğü bahçesine diken iş adamı Halis Bahçe, kardeşi Yakup Bahçe’yi geçen yıl toprağa verdiklerini belirterek, “Bugün Çevre Günü nedeniyle kardeşim Yakup Bahçe hayratı olarak SGK bahçesine ceviz, çam ve çeşitli meyve türlerinden oluşan 200 adet fidanı ilçe müdürlüğümüzün de izniyle kurumun bahçesine dikimini gerçekleştirdik’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı