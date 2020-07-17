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Spor

Kardeşi açıkladı, Wesley Sneijder geri dönüyor

Wesley Sneijder'in kardeşi Jeffrey, bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı yıldızın futbola dönmeye sıcak baktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 23:12:00 -
Kardeşi açıkladı, Wesley Sneijder geri dönüyor

Dünya futbolunun önemli isimlerinden ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder futbola dönmek istiyor.

Hollanda basınına konuşan Wesley Sneijder'in kardeşi Jeffrey, "Wesley kilo vermek ve yeniden birşeyler ile meşgul olmak istiyor. Bir süredir futboldan uzak. Sahalara dönmenin nasıl bir his olduğunu yeniden tatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Sneijder, ilk olarak amatör ligde bulunan DOS Holland Stichtse Boys takımıyla antrenmanlara çıkacak. Hollandalı yıldızın hedefi formunu bulduktan sonra, doğduğu şehrin takımı, Hollanda 1. Lig ekiplerinden Utrecht formasını giymek.

Galatasaray'da 8 kupa kazandı

Wesley Sneijder, Inter ile Şampiyonlar ligi ve Serie A, Real Madrid ile La Liga şampiyonlukları yaşadı. Hollandalı yıldız, Galatasaray kariyerinde ise 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 kez de Türkiye Süper Kupasını kaldırdı.

Sneijder, kariyerinde 573 maçta 152 gol atıp 143 asiste imza attı.

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