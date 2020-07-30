Kardeş ülkeye küstah plan! Katar ile ilgili talimat verildi

Ortadoğu uzmanı İsmail Yaşa, 'Diriliş Postası'nda kaleme aldığı yazısında Yemen ve Katar ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

İşte İsmail Yaşa'nın o yazısı:

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir otelde ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbih Mansur Hadi’ye bağlı hükümetin üyeleri son günlerde birer ikişer Katar’ı hedef alan açıklamalar yapmaya başladı.

Geçenlerde Kahire’yi ziyaret eden Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik, el-Ehram gazetesine yaptığı açıklamada Doha’nın Husileri desteklediğini ve Yemen’in istikrarını sarsmaya çalıştığını, altı yıldır başkent Sana’yı işgalleri altında tutan milislere para ve silah yardımında bulunduğunu öne sürdü.

Bu açıklamalara Doha’nın cevabı gecikmedi ve Katar Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak iddiaları yalanladı.

Yemen Başbakanı’nın asılsız ve komik ithamlarda bulunmak yerine yüzde 80’i hayatta kalabilmek için dış yardımlara muhtaç hale gelen Yemen halkının sorunlarına çözüm aramasının daha uygun olacağını ifade etti.

Yıllardır Riyad’da adeta rehin hayatı yaşayan Hadi’ye bağlı hükümetin Suudi Arabistan – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekseninde hareket etmesi aslında yeni bir şey değil.

Daha geçenlerde Mısır diktatörü Abdülfettah es-Sisi’nin bir yanına Halife Hafter’i ve diğer yanına Akile Salih’i alarak açıkladığı Kahire Bildirgesi’ne desteğini ilan etmişti.

Hatta darbeci Hafter’e verilen bu destek Yemenlilerin ve diğer Arapların tepkisine yol açmış, bir yerde darbeye destek verirken başka bir yerde darbeden yakınmanın çelişki olduğu hatırlatılmıştı.

Fakat yine de Katar aleyhinde birbiri ardına yapılan açıklamalar dikkat çekiciydi.

İşin sırrını Yemenli bir askeri yetkili deşifre etti.

Güney Direnişi Askeri Konseyi üyesi Adil el-Haseni, Yemen’deki Suudi Arabistan Büyükelçisi Muhammed Âl Cabir’in Yemen Başbakanı’ndan ve bazı bakanlardan Katar’ı eleştirmelerini istediğini öne sürdü.

Yemenli askeri yetkiliye göre, bakanlardan gelen itiraz üzerine Âl Cabir, bunun Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatı olduğunu belirtti.

Bir başka iddia da Hadi’nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşmek istediği fakat bu talebinin Muhammed bin Selman tarafından öfkeyle karşılandığı yönünde.

Veliaht Prens, Yemen Cumhurbaşkanı’na Riyad’da ikamet ettiğini hatırlatarak “Haddini aşma” demiş.

Kral Selman’ın şikâyet dinlemekten daha önemli işleri olduğunu ve Yemenli yetkililerin BAE aleyhinde açıklamada bulunmamaları gerektiğini söylemiş.

Yemen Başbakanı’nın Katar’ı hedef alan açıklamaları ve Hadi’nin Kral Selman’la görüşme talebiyle ilgili iddia edilenlerin doğruluk derecesi bir yana, Suudi Arabistan-BAE koalisyonunun kuklası haline gelen Hadi ve yönetiminin Yemen’de sorunun bir parçası haline geldiği kesin.

Sahadaki gelişmeler iddiaları doğrular nitelikte.

Son gelen bilgilere göre, Yemen’de Husilerin kontrolünde olmayan bölgeleri yönetmek üzere Riyad’ın gözetiminde ve BAE’nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin de katılacağı yeni bir hükümet kurulacak.

Yemen’de de Irak ve Lübnan’dakini andıran bir paylaşım sistemi inşa ediliyor.

Böyle bir hükümetin başarılı olamayacağı tecrübeyle sabitken aynı şeyin tekrarlanıyor olmasının tek bir anlamı var.

Suudi Arabistan-BAE koalisyonu vesayetini ve taraflar arasındaki hakem rolünü sürdürmek için Yemen’de kırk yamalı bohça misali bir hükümet kurmayı planlıyor.