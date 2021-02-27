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Dünya Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı
Dünya

Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Türkiye ile ayrıcalıklı tarihi ilişkilere sahibiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 08:19:00 -
Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Türkiye ile ayrıcalıklı tarihi ilişkilere sahip olduklarını belitti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, görev süresi sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner'i kabul etti.

Görüşmede Tunus ile Türkiye arasındaki ayrıcalıklı tarihi ilişkilere dikkati çeken Said, Büyükelçi Onaner'in iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve ilerletmek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Onaner de Cumhurbaşkanı Said'e görevi süresince "iki kardeş ülkenin ortak çıkarları adına yapılan iş birliğine verdiği destek için" teşekkür etti.

Onaner, Temmuz 2019'da başladığı Tunus Büyükelçiliği görevinin ardından yakın zamanda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi olarak atanmıştı.

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