Kardeş ülkeden Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Kardeş ülke Malezya'nın Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın, 19-23 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.