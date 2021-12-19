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Siyaset Kardeş ülkeden Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Siyaset

Kardeş ülkeden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Kardeş ülke Malezya'nın Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 12:32:00 -
Kardeş ülkeden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın, 19-23 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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