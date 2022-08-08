Kardeş ülkeden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Tüm dünya için örnektir

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkilerinin stratejik müttefiklik seviyesine yükseldiğini söyleyen Bayramov, "Bununla birlikte hareket edecek yolumuz, ulaşacağımız hedeflerimiz var. Bu yolda da her birinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda uluslararası normların uygulanmasında ciddi eksiklikler olduğunu vurgulayan Bayramov, uluslararası hukuk uygulamalarının mevcut uluslararası sisteme olan güveni sarstığını söyledi. "Uluslararası adaletin sağlanmasında bugün kardeş Türkiye'nin yaptıkları bütün dünya için bir örnektir" diyen Bayramov şöyle devam etti:

"500 yıllık bir mirasa sahip Türk diplomasisi, sizlerin de (Türk diplomatlar) büyük katkılarıyla kazandığı başarılar ülkenizin uluslararası aktörlüğünü günden güne artırmıştır. Dünyanın en geniş 5'inci diplomatik ağı, Türkiye'nin bugün gücüne güç katmıştır. Türkiye'nin olmadığı platformlarda Azerbaycan yaptığı gibi bizim olmadığımız bir yerde sesimizin, sözümüzün duyulmasında kardeş Türkiye'nin diplomatları hayata geçirirler. Türkiye, diplomaside yeniliklerin geliştirilmesinde öncü ülkeye dönüşmüştür. Türkiye'nin diplomaside merkezi ve öncü bir ülkeye dönüşmesini sevinçle karşılıyor, başarınızı kendi başarımız gibi kabul ediyoruz. Topraklarımızın işgalden azat edilmesi zamanında Türkiye'nin ülkemize verdiği siyasi ve diplomatik desteği sadece kardeşlik ilişkilerimizin tezahürü değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğrunun, hakkın ve adaletin yanında dik durması tarihte yerini bulmuştur. Bütün uluslararası baskı ve tehditlere bakmayarak Türk diplomatları Azerbaycanlı meslektaşlarıyla birlikte bütün platformlarda omuz omuza çalışarak haklı sözümüzün duyurulması için ciddi mücadeleler etti."

Bakan Bayramov, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk diplomatlara teşekkür ederek, "Bundan sonra da verimli faaliyetlerimizin başarılarını birlikte yaşamak dileğiyle" dedi.

Bayramov'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.