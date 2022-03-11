Kardeş ülkeden "AKINCI TİHA" ve "Bayraktar TB2" paylaşımı

Pakistan Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde ülkeye gelen J-10C savaş uçaklarını bugün resmen envanterine kattı. Pakistan Başbakanı İmran Han ve diğer üst düzey Pakistanlı yetkililerin katıldığı törenin ardından ise Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından bir video yayınlandı.

Paylaşılan videoda Pakistan Hava Kuvvetlerinin geleceğine yönelik mesajlar verildi. Videoda Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA da yer aldı.

"Bayraktar TB2" ve "AKINCI TİHA" detayı

Pakistan’ın daha önce Bayraktar TB2 sipariş ettiğine dair iddialar medyaya yansımış ve Pakistan’ın Türkiye’den Bayraktar TB2 tedarik ettiğini teyit eden bir peç dahi paylaşılmıştı.

Bayraktar TB2 bugüne kadar toplamda 19 ülkeye ihraç edildi. AKINCI TİHA’nın ihraç edildiği ülke sayısı ise şu anda iki adetle sınırlı.

AKINCI TİHA’nın ihraç edildiği ülkeler hakkında resmi bir açıklama hala yapılmış değil. Pakistan’ın şu anda AKINCI TİHA siparişi verip vermediği ise savunma kaynakları tarafından ne yalanlandı ne de teyit edildi.

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