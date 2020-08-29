Kardeş ülkede halk sokaklara çıktı: Türk ordusu burada kalsın
Türkiye ve Azerbaycan arasında 10 gün boyunca süren ortak tatbikat sonrası binlerce Azerbaycanlı, Bakü'de Türk ordusunun ülkelerinde kalması için gösteri yaptı.
Türk ordusunun Azerbaycan'da kalmasını isteyen binlerce Azerbaycanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Büyükelçilik önünde toplanan Azerbaycanlılar, "Türkiye kal" sloganları attı.
Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, üzerinde "Bir millet iki devlet", "Azerbaycan'da Hristiyan asker istemiyoruz" yazan pankartlar taşıdı. Dağlık Karabağ'ın Türk toprağı olduğunu haykıran Azerbaycanlılar, "Defol Ermenistan" sloganı attı.