Kardeş ülkede büyük sevinç: Türkiye ile ortaklık bizim menfaatimize

Cezayirliler, Türkiye ile Cezayir'in ortak petrol ve doğal gaz arama şirketi kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen haftaki Cezayir ziyareti sırasında AA muhabirine verdiği özel röportajda, Türkiye ile Cezayir’in başta Cezayir olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını duyurmuştu.

Petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünyanın önemli ülkelerinden Cezayir ile Türkiye’nin bu alandaki ortaklığı hem Türk hem de Cezayir basınında geniş ilgi uyandırdı.

Türkiye-Cezayir ilişkileri ivme kazandı

Cezayir'de üç yıl önce Abdulaziz Buteflika yönetiminin devrilmesinin ardından yapılan seçimlerde “Değişim” sloganıyla yarışan ve yüzde 58 oyla cumhurbaşkanlığını kazanan Abdulmecid Tebbun, hükümet planını “Yeni Cezayir Vizyonu” adı altında açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, üretimi destekleyerek yatırımı teşvik etmek, yolsuzlukla mücadele ve dış dünyaya açılım olmak üzere başlıca üç alana odaklanan Yeni Cezayir Vizyonu kapsamında Türkiye ile ilişkilere önemli ivme kazandırdı.

Türkiye’ye mayısta iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Tebbun, Cezayir-Türkiye ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Tebbun, temmuz ayında yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Cezayir'deki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihi bağların bir yansıması olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke olan Cezayir ile halihazırda 4 milyar doları aşan bir ticaret hacmi söz konusu iken, iki ülke cumhurbaşkanlarının direktifleriyle ticaret hacminin kısa süre içinde 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

AA muhabiri, Cezayirlilere iki ülke ortaklığında kurulacak petrol ve doğal gaz arama şirketiyle ilgili görüşlerini sordu.

"Bu ortaklık Cezayir’in de menfaatinedir"

Cezayir’deki bir lisede müdürlük yapan İbrahim Cabullah, Türkiye-Cezayir ortaklığının her iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

Cabullah, "Enerji ve petrol alanındaki Türkiye-Cezayir ortaklığı Cezayir’in de menfaatinedir. Cezayir’in başka ülkelerle de ortaklığı var ancak bunların menfaati şüphelidir." dedi.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin tarihsel bağlarına dikkati çeken Cabullah, "Biz Cezayir-Türkiye ortaklığını takdir ediyoruz ve bu ortaklığın hayır getirmesini temenni ediyoruz. Çünkü Cezayir-Türkiye ilişkileri tarihidir ve eskiden beri iyiliklerle sürmüştür. Biz de bunun hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Süleyman Bucira da, iki dost ülke arasındaki bu ortaklığı olumlu bulduğunu belirtti.

Bucira, "Enerjiye olan ihtiyacın arttığı mevcut şartlarda, bu ortaklığını kurulması olumlu bir adımdır" dedi.

"Türkiye-Cezayir ilişkileri müjdelerle dolu"

Cezayirli kültürel aktivist Ömer Şellabi, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gelişmesini "güzel bir etkileşim" olarak nitelendirdi.

Şellabi, "Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin gelişimi müjdelerle doludur. Türkiye bilinen bir ülke, bugün ekonomide dünyada 15’inci sırada yer alan güçlü bir ülkedir. Petrol ve doğal gaz arama noktasında bir ortaklığın kurulması da gerçekten memnuniyet vericidir. Yüzde 50-50; onlar da kazanacak biz de." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli deneyimlere sahip olduğunu söyleyen Şellabi, Cezayir, Nijer ve Mali’de birlikte çalışmanın hayırlı sonuçları olacağını kaydetti.

Cezayir ekonomisinin giderek güçlendiğini vurgulayan Şellabi, Türkiye ile ortaklığın kurulmasını, "Doğru yol budur. Bu hem Cezayirliler için hem de Türkler için hayırlı bir müjdedir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Cezayirli memur emeklisi Abdurrahim El-Baz da, iki ülke arasındaki iş birliğinin Cezayir ve Türkiye halklarının faydasına olduğunu belirtti.

Baz, "İlk etapta Cezayir bu ortaklıktan istifade edecektir. Ortak petrol arama şirketinin kurulması iyi bir şey elbette. İnşallah gelecekte hem Cezayir için hem de Türkiye için büyük hayırlara vesile olur. Eskiden beri bizim Türkiye ile güçlü ilişkilerimiz var. İnşallah bu hep böyle devam eder" diye konuştu.