Kardeş ülke Katar son rakamları duyurdu

Katar Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 750 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, ülkede toplam vaka sayısının ise 94 bin 413 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, son 24 saatte yeni ölüm kaydedilmediğini ve şu ana kadar kaydedilen toplam ölü sayısının 110 olduğunu belirtti.

Bakanlık ayrıca, son 24 saat içinde bin 477 vakasının iyileştiğini, toplam iyileşen hasta sayısının ise 78 bin 702 olduğunu aktardı.

Açıklamada, son 24 saat içinde 3 bin 462 kişiye test yapıldığı, salgının ülkede görüldüğü andan itibaren test edilen toplam insan sayısının 35 bini geçtiği bildirildi.