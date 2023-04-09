Kardeş ülke gaza bastı, petrol kararı! Oraya yeni bir proje daha başlatıyor: Tam 6 milyar dolarlık! Önemli gelişme

üzlerce yıldır petrol üreten kardeş ülke Azerbaycan, önümüzdeki yıldan itibaren yeni inşa edilen platformda petrol üretimini sürdürmek isteyen bir pilot projeye daha başlıyor. "Azeri-Orta-Doğu" projesine ilişkin nihai yatırım kararının, "Azeri-Çırak-Güneşli" (ACG) Üretim Paylaşım Anlaşmasının 2049 yılına kadar uzatılmasından sonra ACG ortaklarının ilk büyük yatırımı olduğu belirtiliyor.

KARDEŞ ÜLKE GAZA BASTI! PETROLDE İNANILMAZ HAMLE

6 milyar dolarlık proje, yeni bir açık deniz platformu ve günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip diğer tesisleri içeriyor. Tesisin ömrü boyunca petrol üretimini 300 milyon varile kadar çıkması bekleniyor.

Ekonomi Uzmanı Eyyub Karimli, yeni başlatılan platformun katkısıyla ilgili Azerbaycan basını Azernews'e yaptığı açıklama yaptı. Karimli açıklamasında, projenin Azerbaycan ekonomisine enerji sektöründe daha fazlasını vaat ettiğini ve ülkedeki petrol ve gaz üretiminin artmasına ivme kazandırabileceğini söyledi.

AZERBAYCAN'IN ULUSLARARASI İMAJI OLUMLU YÖNDE ETKİLENECEK

Bu projeye ilişkin Azerbaycan'ın uluslararası imajı konusunda değerlendirmede bulunan Karimli, "ACE, Azerbaycan'ın petrol üretimine, işgücü piyasasına ve ülkenin yatırım potansiyeline olumlu etki yapacaktır. Ayrıca ülkeye ilave döviz girişini artıracak, bu da manatın kurunu sabit tutmayı ve döviz rezervlerini artırmayı sağlayacaktır. Bilindiği üzere Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta dünyada enerji güvenliği önemli rol oynamakta ve bu bağlamda petrol üretiminin bu platform vasıtasıyla artırılması Azerbaycan'ın uluslararası imajını olumlu yönde etkilemektedir." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karimli, bu yatırımın yabancı şirketler tarafından uzun yıllar sonra Azerbaycan'da yapılan yeni ve büyük ölçekli bir yatırım olduğunu ve petrol üretimi ve işlenmesinde yeni teknolojilerin getirilmesinin de önünü açacağına işaret etti.

2050'YE KADAR SÜRECEK

Uzman, petrol ve gaz talebindeki düşüşe gelince, bugün dünyanın petrol sonrası döneme hazırlandığını söyledi.

Talebin yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydığına dikkati çeken Karimli, "Bu konuda alternatif ve yenilenebilir enerjilerin uygulanmasına ve üretilmesine büyük önem verilmekte ve büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu yönde Azerbaycan içinde ve dışında çok büyük çalışmalar yapılıyor. Bildiğimiz gibi, petrolün Azerbaycan ekonomisi üzerindeki bazı olumlu etkileri bir süre daha devam edecek olmasına rağmen, Azerbaycan 200 GW alternatif ve yenilenebilir yeşil enerji potansiyeline sahiptir. star gazetesine göre: Ön tahminlere göre Azerbaycan'ın petrol üretimi, tükenme eğilimine rağmen 2050 yılına kadar devam edecek. Ayrıca, daha derin kuyulardan petrol üretimine olanak sağlayan yeni teknolojilerin devreye girmesiyle, Azerbaycan 2050'den sonra petrol ve gaz üretimine devam edebilir ve yeni petrol sahasında yeni projeler başlatabilir." diye konuşmasını bitirdi.