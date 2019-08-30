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Kardeş Türküler’den Çiğli’de muhteşem performans

Çiğli Belediyesi tarafından “Zafer, Barış ve Kurtuluş” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türküler konseri Çiğli halkı tarafından büyük coşkuyla izlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:51
Kardeş Türküler’den Çiğli’de muhteşem performans

Çiğli Belediyesi tarafından “Zafer, Barış ve Kurtuluş” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türküler konseri Çiğli halkı tarafından büyük coşkuyla izlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, konsere katılan sporculara ve Çiğli halkına daha yeşil bir Çiğli için çam fidanı dağıttı.


Çiğli Belediyesi’nin “Zafer, Barış ve Kurtuluş” etkinleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “Her ses bir nefes, her nefes bir fidan” vurgusuyla Kardeş Türküler konseri düzenlendi. Konsere gelen Çiğlililer’e, kentin yeşillendirilmesine katkı sunmaları için fıstık çamı fidanı dağıtıldı. Çam fidanları konser izlemeye gelenlerden büyük ilgi gördü.


Kardeş Türküler’in Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinden esinlenerek söylediği türküler büyük alkış topladı. Sahnede muhteşem performans sergileyen Kardeş Türküler’in çeşitli yörelerden seslendirdiği ezgilere türkü severler de konser boyunca eşlik etti.


Coşkulu kalabalığa seslenen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Dostluk için, barış için ve kardeşlik için söylediğiniz türküler, doğuyla batının sentezi ve Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinden gelen sesler ve nefesler. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bu konserimizi İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yapıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’in katkılarıyla düzenledik. Selamını size iletiyorum. Bugün burada barış için türkü söylüyoruz, kadın cinayetleri olmasın diye türkü söylüyoruz, ormanlarımız yakılmasın diye türkü söylüyoruz. Bu çaba ve bu çığlıklar en küçük bir adım geri atmadan hem Çiğli’de, hem İzmir’de, hem de Türkiye’de daha da ileri gidecek. Her şey çok güzel olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:51
  1. konser
  2. sergi

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