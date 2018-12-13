Kardeş kıskançlığında dikkat edilmesi gerekenler

Kardeşi 2 yaşına gelmesine rağmen oğlum ona alışamadı. O bebekken biz görmediğimiz zamanlarda onu çimdikliyordu. Sonra bebek ağlayıp biz ona bağırınca “Ben onu çok seviyorum” diyordu. Şimdi ise yanından geçerken hissettirmeden kızımı ittiğini görüyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık.

Bir çocuğun, kardeşinin olmasını istiyor olması kıskançlık duygusunu taşımasına engel olmaz, olmuyor.

Yeni geleni çekememesi çocuğun kötü kalpli olduğunu göstermez, bu onun için bir hayatta kalabilme sorunudur.

İlk çocuk kendisi için vazgeçilmez olan sevgi nesnesini elinden almaya ya da paylaşmaya çalışan herkesi yani özellikle yeni geleni tehlike olarak görür. Yeni gelene öfkelenir, kızar.. Onun için “keşke doğmasaydı” ya da “onu geri gönderelim” gibi tepkileri verebilir.

Bu süreçte ebeveynin tavırları, davranışları ve toleransı çok önemli.

Anne-babalar çocuğa “kardeşini sevmediğin için utanmıyor musun? Kötü çocuksun sen. O daha küçücük, hiç kıskanılır mı?” gibi yıkıcı ve suçluluk duygusu uyandırıcı cümleler kullanmamalı. Bu, çocuğun hissettikleri ile ilgili kaygısını daha da artıracak ve yaşadığı kıskançlığın doğal olmadığını hissedecektir. Büyük ihtimalle gizli ama daha fazla saldırganlık gösterecektir.

Ona bebeği sevmeme duygusunun doğal olduğunu ancak anne-baba olarak bebeğe zarar vermesine engel olacaklarını, kendisini sevdikleri gibi onu da seveceklerini onun anlayabileceği tarzda, ikisini de kucağa alarak açıklamak ise çocuğun yumuşamasına yardımcı olabilir.

Büyük kardeşte önce hayal kırıklığı vardır. Evet o kardeşi olsun ve onunla oynasın istemiştir ama, bebeğin küçüklüğü karşısında şaşırmıştır, onunla oynaması imkansızdır.

Hele anne babadan “dikkat et, çok sıkma, o küçük, onu uyandırma, canını acıtacaksın” uyarıları artarsa, kardeşini öpmek ya da kucağına almak istediğinde korkuya kapılabilir. Anne babanın ona gösterdiği bu özen karşısında ona “ağabey oldun” demekle, büyük yerine konduğunun hissettirilmesi, birden aklı başında davranmasının beklenmesi, ona öncelik tanınması, çocuğun kızgınlığının artmasını tetikler.

Büyük çocuk kıskançlık duygusunu bazen dışa vurmayabilir. Bazı çocuklar öfkelerini de göstermekte zorlandıkları için kıskançlıklarını gösteremeyebilirler. Anne-babanın uyumlu davranmasıyla ilgili beklentilerine uygun davranıp “cici abla ya da ağabeyi” oynayabilirler.

Bu çoğunlukla herhangi başka bir noktadan öfkenin patlak vermesiyle ortaya çıkabilir. Mesela okuldaki uyum sorunu ile..



Ebeveynin çocuklar arasında kusursuz eşitliği egemen kılmaya çalışması kıskançlığı alevlendirir. “Bak ona bu oyuncağı aldık. Sana da bunu aldık..” gibi sözler yanlıştır. Bu sözler sizin çocuklar karşısında suçluluk duygusu taşıdığınız şeklinde algılanır.

Bu ise çocuk dediğiniz olağanüstü zekanın, çok iyi kullanmayı bildiği kolay ve etkin bir silahtır.

Kıskançlık yaradılışımızda vardır. Çocuğun ileri doğru yol almasını sağlar.

Hele “imrenme” dozunda kalırsa..

Papucun dama atıldı, demek çok yanlış!

Çocuğun kıskançlığını arttıracak ''pabucun dama atıldı'' gibi şakalar yapılmamalı. Çünkü çocuk bunu anlayacak olgunlukta değildir.

Eskiden çocuklar için alınan eşyaları alınıp, kardeşine verilmemeli. Bu durumda çocuk bütün sevdiği şeylerin elinden alınacağını zannedebilir. Mutlaka büyük çocuğun bir eşyasının küçüğe verilmesi gerekiyorsa ona uygun dille açıklanmalı. “Bu sana küçük geliyor, sana yenisini alalım. Bu eski olan da kardeşinin olsun” demek gibi...

Çocuklar ne kardeşleriyle ne de arkadaşlarıyla kıyaslanmamalı.

Çocuklar küçük yaşlarda sahip oldukları şeyleri başkalarıyla paylaşmaya alıştırılmalı. Ancak bu zorlanmadan yapılmalı.