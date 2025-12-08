Kardeş kavgasında kan aktı! Korkunç anlar kamerada

Olay, Bayramtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede çevredeki akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi. Kavga sırasında kardeşlerden birinin bıçaklanarak yaralandığı ileri sürüldü. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.