  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Her yağmurda aynı manzara! Ekrem’in icraatları İstanbulluyu çileden çıkardı

Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!

Mustafa Destici rakam vererek çıkış yaptı! "Asgari ücretin bu olması gerekir"

Çin ve Rusya’dan ortak 3’üncü füze savunma tatbikatı: üçüncü bir tarafı hedef almadığı vurgusunu yaptı

Bölgede Gerilim Tırmanıyor! Mısır’dan İsrail’e Sert Uyarı!

Alevilere dışarı çıkmama, PKK'lılara kutlama yapmama çağrısı yapılmıştı! Özgürlüğün 1. yılını kutlayan Suriye'de patlama!

Netanyahu’nun küstah planı dünyayı ayağa kaldırdı!

Soykırım ordusunda kriz… Siyonist katiller birer birer deliriyor
Yerel Kardeş kavgasında kan aktı! Korkunç anlar kamerada
Yerel

Kardeş kavgasında kan aktı! Korkunç anlar kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Başakşehir'de iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, kemer ve bıçaklarla saldırdı.

Olay, Bayramtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede çevredeki akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi. Kavga sırasında kardeşlerden birinin bıçaklanarak yaralandığı ileri sürüldü. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti
Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

Yaşam

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

O kavgada üç kişi yaralanmıştı: 6 tutuklama!
O kavgada üç kişi yaralanmıştı: 6 tutuklama!

Yerel

O kavgada üç kişi yaralanmıştı: 6 tutuklama!

Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı
Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı

Yaşam

Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!
Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Yerel

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23