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Aktüel Kardeş kavgasında kan aktı
Aktüel

Kardeş kavgasında kan aktı

Şanlıurfa'da kardeşler arasında yaşanan tartışmada kan döküldü. 2 kardeşini bıçaklayarak yaralayan olaydan sonra kaçan şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:49:00 -
Kardeş kavgasında kan aktı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Akabe Mahallesi Kondu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal Ş. Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönmüştü. Çıkan kardeş kavgasında Mehmet Ş., diğer iki kardeşini bıçakla yaralayarak olay yerinde kaçmıştı.Mehmet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kardeşlerini bıçakla yaralayan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan Mehmet Ş,sağlık kontrolü için Mehmet Akif inan ve araştırma hastanesine getirildi burada alına sağlık raporundan sonra Emniyete götürüldü

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