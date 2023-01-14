Kardeş kavgası! TİP'ten Birgün'e yaylım ateşi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Birgün'ün TBMM'de grup kurmak için, "HDP'den 20 milletvekili istedikleri" iddiasını yalanlayarak, "Tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır. Bu iddiayla kamuoyuna yalan ve yanlış bilgi verilmektedir" açıklamasında bulundu.

BirGün'ün, "Aday bu ay belli olacak" başlıklı haberinde, "Yüzde 3 dolayında oy alacağını savunan TİP yöneticilerinin, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan 20 milletvekilinin seçilmesi garantili yerlerden aday gösterilmesini istediği ifade edildi" iddiası yer almıştı. Parti tarafından yayımlanan tekzip metninde, iddianın yalan olduğu ve kendilerine sorulmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "TİP, 3 yıldır kendi adı ve adaylarıyla seçime girme planını kamuoyu önünde defalarca dile getirmiştir. 2023'te yapılacak milletvekili seçimlerinde TİP’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kaç milletvekili ile temsil edileceği sadece ve sadece yurttaşların takdirindedir" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"BirGün gazetesinin birgun.net adresinde 14.01.2023 tarihinde yayımlanmış olan ,'Aday bu ay belli olacak' başlıklı haberde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adı kullanılarak yer alan hatalı bilgilerin düzeltilmesi ve yerine düzeltme metnimizin yayımlanması talebiyle, BirGün gazetesine yönelik hazırladığımız düzeltme metnini kamuoyunun dikkatine sunarız.

14.01.2023 tarihinde https://www.birgun.net/haber/aday-bu-ay-belli-olacak-417528 URL adresinde yayımlamış olduğunuz, 'Aday bu ay belli olacak' başlıklı haberde gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Söz konusu haberde Türkiye İşçi Partisi’nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçimlerde yarışma yöntemlerini tartıştığı ve TİP yöneticilerinin, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan 20 milletvekilinin seçilmesi garantili yerlerden aday gösterilmesini istediği ifadeleri yer almaktadır.

İttifak bileşeni siyasi partiler ve mücadele kurumlarının seçimlere nasıl girileceğine dair tartışmalarını sürdürdüğü doğrudur. Fakat Türkiye İşçi Partisi’nin Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) 20 milletvekili istediğine dair iddialar tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır. Bu iddiayla kamuoyuna yalan ve yanlış bilgi verilmektedir.

İlgili haber yayımlanmadan önce TİP’in hiçbir yöneticisine başvurulmamış, haber bu iddialar doğrulanmadan yayımlanmıştır. Mesleğini doğrudan ve halktan yana yapan her gazetecinin el kitapçığı olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki, 'Gazeteci, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarılarda bulunur' ilkesi bu haberle ihlal edilmiştir.

TİP, 3 yıldır kendi adı ve adaylarıyla seçime girme planını kamuoyu önünde defalarca dile getirmiştir. 2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde TİP’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kaç milletvekili ile temsil edileceği sadece ve sadece yurttaşların takdirindedir.

Hüseyin Şimşek imzalı haber, BirGün gazetesine yakışmayan bir şekilde, çok açık yalan ifadeler içermektedir. Gazeteciliğin en temel ilkelerinden biri, haberi muhatabına sormaktır. Haberin buna gerek duymadan yazılması, en iyi niyetli yorumla imza sahibinin acemiliğidir. Fakat BirGün gibi deneyimli bir yayın organında bunun sorgulanmadan girilmesi bizi üzmüştür."