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Kardeş ilçe Kumluca heyetinden Tatvan ziyareti

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesi ile kardeş ilçe olan Antalya’nın Kumluca ilçesinden bir heyet ilçeye ziyaret gerçekleştirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:49
Kardeş ilçe Kumluca heyetinden Tatvan ziyareti

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesi ile kardeş ilçe olan Antalya’nın Kumluca ilçesinden bir heyet ilçeye ziyaret gerçekleştirdi.


Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve teknik personellerden oluşan heyet üyeleri bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tatvan ilçesine geldi. Tatvan İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Kurban tarafından karşılan heyet üyeleri Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile ilk olarak Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, ‘Domates üretimi ve fide yetiştiriciliği projesi’ kapsamında çiftçilerin ilçeye bağlı Adabağ köyünde ekmiş oldukları bazı domates tarlaları gezildi. Çiftçilerin sorun ve sıkıntılarının da dinlendiği gezi ve incelemelerde ayrıca çiftçilere kardeş ilçe olarak seçilen Kumluca ilçesinin domates üretimi ve fide üretimi potansiyeli hakkın da bilgiler verildi. Ardından ise köydeki çiftçilere yönelik olarak bilgilendirme amaçlı eğitim programı düzenlendi. Düzenlenen eğitimde domates yetiştiriciliği, domates hastalık ve zararlıları konuları hakkında Kumluca ekibi ve Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sunumlar yapıldı. Ayrıca; Kardeş ilçe olarak seçilen Kumluca ilçesinin domates üretimi ve fide üretimi potansiyeli anlatılarak, bu projeden domates üretimine ne şekilde katkı sağlayacağı görüldü. Üreticilerin beklentileri ve neler yapılacağına dair notlar alındı.


Kumluca heyetini ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, Tatvan’da son yıllarda sulu tarıma geçen alanlarda domates üretiminin her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çekti. Hayata geçirilen ‘Domates üretimi ve fide yetiştiriciliği projesinin’ başarılı şekilde devam ettiğini dile getiren Kurban, “Bölgemiz domates üssü olma yolunda önemli potansiyele sahiptir. Ülkemizin domates üretiminde lokomotifi konumunda olan Kumluca İlçesinin tarımsal üretim aşamalarında elde etmiş olduğu yoğun bilgi ve teknoloji kullanımının bu projeyle ülkenin en doğusuna aktarılması amaçlanmaktadır” dedi.


Öte yandan; eğitime katılan çiftçiler ise memnuniyetlerini dile getirip projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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