Kardeş Eli 2021 kurban bağışı fiyatlarını 595 TL olarak açıkladı

Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ve yardımseverler arasında köprü olan Kardeş Eli Derneği, ‘Kurban Şükürdür’ sloganıyla Kurban Bayramı faaliyetleri için hazırlıklarını tamamladı.15 yıldır mazlum coğrafyalarda yardıma muhtaç milyonlarca insana ulaşan dernek, hayırseverleri bu yılda bayram heyecanını yaşamaya ve yaşatmaya davet ediyor. 2020 yılında 12 ülke ve 93 bölge olmak üzere 37 bin 663 vacip kurban bağışı ile 1 milyon 684 bin kişiye kurban etini dağıttıklarını belirten Arge ve Proje Direktörü Uğur ERKOCA “ Geçtiğimiz yılki rakamların üzerine çıkarak bağısçıların destekleri ile daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yurt dışında büyükbaş için 595 TL, küçükbaş için 695 TL ve yurt içinde ise 1250 TL kurban bağışı bedeli ile 17 ülke ve 172 farklı yoksul bölgeye ulaşmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm Süreç Seffaf Bir Şekilde Yürütülüyor

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da‘ Kurban Organizasyonu’ ile milyonlarca kişinin yüzünü güldürmeyi hedefleyen dernek, islami usullere ve insani hassasiyetlere dikkat ederek veteriner kontrolünde kurban kesimlerini gerçekleştirken vacip kurban ibadeti hassasiyetine göre hareket ediyor. İstanbul’dan giden denetmenler tarafıdan kurbanlık kesiminden dağıtımına kadar sürecin seffaf bir şekilde yürütülmesi için organizasyon videolar halinde çekilerek bağışçılar ile paylaşılıyor. Ayrıca yaptığı yardım çalışmalar ile yüzleri güldüren dernek, kurban bağışlarını yurt içinde yapmak isteyenler vasıtasıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda salgın nedeniyle zor durumda kalan birçok ailenin sofrasına da ortak oluyor.

Türkiye, Çad, Mali, Uganda,Gana,Zimbabwe, Etiyopya, Somali, Nijerya, Bangladeş, Sri Lanka, Arakan, Yemen, Gazze, Suriye, Ürdün ve Lübnan ülkelerinde faaliyet gösteren derneğe yurt içinden ve yurt dışından kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverler www.kardeseli.org.tr/tr adresinden ve 444 44 46 numaralı telefondan iletişime geçerek bağışta bulunabilecek.