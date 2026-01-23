  • İSTANBUL
Kardeş Dediğin Böyle Olur: "O Bayrağı İndiren Eli Kırar, Münasip Yerine Sokarız!"
Gündem

Kardeş Dediğin Böyle Olur: "O Bayrağı İndiren Eli Kırar, Münasip Yerine Sokarız!"

Mardin’in NUSAYBİN ilçesinde, bölücü terör örgütü sempatizanı bir grup alçağın şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Can Azerbaycan’da büyük bir öfkeyle karşılandı. Azerbaycan televizyonunda haber sunan spikerler, Türk bayrağına uzanan kirli ellere karşı adeta ders niteliğinde bir tepki verdi.

Azerbaycanlı spiker, NUSAYBİN’de yaşanan provokasyonu ekranlara taşırken sinirlerine hakim olamayarak şu ifadeleri kullandı:

"O Eli Kırarız!"

"Biz o bayrak indiren eli kırarız, sonra o kırdığımız eli onun münasip yerine sokarız!"

Bu sözler, sadece bir haber sunumu değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak kutsallarına uzanan ellere karşı verilen en gür sesli ihtar olarak kayıtlara geçti. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu samimi ve sert tepkisi, Türkiye’de de büyük takdirle karşılandı.

Nusaybin’de Ne Olmuştu?

Mardin’in NUSAYBİN ilçesinde, terör örgütü PKK’nın sokak eylemlerini andıran görüntüler eşliğinde bir grup provokatör, bir kamu binasının önündeki Türk bayrağını indirmeye cüret etmişti. Güvenlik güçlerinin anında müdahale ettiği olay sonrası bayrağımıza uzanan eller bir bir toplanırken, bölge halkı da bu hain girişime büyük tepki göstermişti.

Tek Millet İki Devlet Ruhu

Bakü’den yükselen bu ses, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağın sadece kağıt üzerinde olmadığını bir kez daha kanıtladı. Şanlı bayrağımızın semalardan inmeyeceğini vurgulayan Azerbaycan medyası, bölücülerin ve emperyalist piyonların hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacağını tüm dünyaya ilan etti.

Tek Bayrak

