Kardeş Celal Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bana abilik yapamayan ülkeyi yönetemez

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Youtube'da Gazeteci Melih Esat Açıl'a konuştu. Abisinin ailesine, kardeşlerine, çocuklarına ve akrabalarına karşı hep soğuk davrandığını ve aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu aile geçmişi hakkında önemli bilgiler verdi.

Celal Kılıçdaroğlu abisinin 2 kızı ve bir oğlu olduğunu ve çocuklarına bile soğuk davrandığını ifade etti.

"Neden Türkiye'yi şikayet ediyorsun?"

Abisine duyduğu kızgınlığın sebebini açıklayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Kızgınlığımın sebebi vatana, millete, bayrağa, ezana sahip çıkmaması. Recep Tayyip Erdoğan 18-19 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Adam halen bunu kabullenemiyor. Sen neyin peşindesin? Yahu insan devletine sahip çıkar. Bir yasa çıktığı zaman soluğu Avrupa Birliği'nde alıyor gidip Türkiye'yi şikayet ediyor. Neden Türkiye'yi şikayet ediyorsun? Meral Akşener olsun o da aynı."

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarıyla birlikte bu ülkeyi parçalamaya çalıştığını sözlerine ekleyen Celal Kılıçdaroğlu, abisinin siyasi ideolojisinin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı olduğunu belirtti.

"HDP'nin başına geçse şaşırmam"

"Abim HDP'nin başına geçse bile şaşırmam" diyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü HDP'yi destekleyen bir insan kendisi. Dostlarım dediği HDP ve İYİ Parti'dir" ifadelerini kullandı.

"Beni deli olmakla suçladılar"

Abisinin ve CHP'lilerin kendisini "deli" olmakla suçlayıp susturmaya çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, partide yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına değinerek Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Abisinin tecavüz skandallarına sessiz kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gelse parti içindeki mevcut kadronun tamamını temizleyeceğini belirterek "Ben hepsini temizlerim. Vatanını milletini seven milletvekilimiz varsa başım gözüm üstüne" dedi.

"HDP ile işbirliği yapıyor"

Abisisinin dış politikadaki tutumuna da tepki gösteren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Ermenistan ve Azerbaycan savaştığı zaman HDP'liler PKK'ya dedi ki; 'Gidin Ermenistan'a yardım edin, Azerbaycan ile savaşın' ve buna Kemal abim de destek verdi. Sen Türk'leri kırdırmaya çalışıyorsun. HDP ile işbirliği yapıyorsun, dostlarım diyorsun. Abimin dış politikası da çok zayıftır."

Celal Kılıçdaroğlu ayrıca kendisine abilik yapamayan birisinin ülkeyi yönetemeyeceğini söyledi.