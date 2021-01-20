Kardeş Azerbaycan’dan Akit’e bir ödül daha
Kırk dört günlük savaşın ardından vatan toprağı Karabağ’ı kurtaran Azerbaycan, bu süreçte haklı davasında yanında olan Yeni Akit’i unutmadı.
Resul Ekrem Şahan Ankara
Daha önce Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya verilen “Teşekkür Belgesi”nin ardından bu kez de merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan İctimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) Ankara Haber Müdürümüz Muhammet Kutlu’yu plaketle ödüllendirdi. Bakü’den gönderilen plaket, Ankarabaku.com’un Genel Yayın Yönetmeni, Azerbaycanlı Gazeteci Yazar Oktay Hacımusalı tarafından Muhammet Kutlu’ya takdim edildi.
Ankarabaku.com’un Genel Yayın Yönetmeni Hacımusalı, İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli’nin selamlarını ileterek Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin asla bozulmayacağını, bunu bozmayaysa kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Plaketi, Akit Ailesi adına almaktan duyduğu memnuniyeti belirten Kutlu ise, Azerbaycan’ın haklı davasında yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.