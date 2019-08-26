KARABÜK (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçilerin altın çağını yaşadığını belirterek, "Huzur var, barış var, üretim, istihdam, ihracat var. Adından güzel bahsettiren bir KARDEMİR ailesi var." dedi.

Yunus Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KARDEMİR yönetimiyle sendika olarak uyum içinde çalıştıklarını, işçilerin maaşlarını zamanında aldığını ve ücretlerinin Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını söyledi.

Mutluluğun ve refahın tavan yaptığı bir ortamda çalışan işçilerin genel başkanlığını yaptığını ifade eden Değirmenci, "Çok şanslıyım. Hem yönetim hem üyelerimiz hem de Karabük halkıyla etle tırnak gibi olmuş bir sendikacılığı hayata geçirdik. Karabük'e ve KARDEMİR'e sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu görevi eksiksiz yerine getirmemiz lazım. Şu anda gün geçmiyor ki KARDEMİR yeni bir yatırım yapmasın. Bu tür hamleler yapan KARDEMİR'in yönetimine, genel müdürüne ve bağımsız üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KARDEMİR'in Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olduğunu hatırlatan Değirmenci, "KARDEMİR kurulduğu günden bugüne şimdi daha verimli, daha refah içinde, herkes ile barışık, pazarını genişletmiş, üretimini çeşitlendirmiş. Ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapacak noktada olmak için bu birlikteliğin devam etmesi lazım. Dünya şirketi iddiasını desteklememiz lazım." ifadesini kullandı.











