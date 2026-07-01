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Ekonomi KARDEMİR'den Avrupa'ya çıkarma! 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı
Ekonomi

KARDEMİR'den Avrupa'ya çıkarma! 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı

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KARDEMİR'den Avrupa'ya çıkarma! 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı

Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda öncü rol üstlenen KARDEMİR, Avrupa'ya 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı yaptı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR), yapılan açıklamada, şirketin Avrupa pazarındaki büyümesini 3 milyon dolar tutarında müşteri ihtiyaçlarına yönelik demir yolu tekeri ihracatıyla sürdürdüğü belirtildi.

Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin, sadece haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı aktarılan açıklamada, art arda gerçekleştirilen bu ihracatların üretim kalitesi, yüksek mühendislik kabiliyeti, güvenilir tedarik anlayışı ve sürdürülebilir ihracat stratejisinin Avrupa pazarında güçlü bir karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

 

Açıklamada, Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesinin simgesi olan ilk Türk demiri ile başlayan üretim yolculuğunun bugün Karabük'ten Avrupa'nın demir yollarına uzanan güçlü bir başarı hikayesine dönüştüğü vurgulanarak, "Demir yolu rayı ve demir yolu tekerini aynı çatı altında üretebilen entegre üretim altyapımız, yalnızca sanayi alanındaki yetkinliğimizi değil Türkiye'nin stratejik sektörlerde yerli ve milli üretim vizyonunu da güçlü şekilde temsil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'ya son dönemde gerçekleştirilen yeni satışlar, katma değerli ürün portföyünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü pekiştirirken, ihracat gelirlerini destekleyen sürdürülebilir büyüme anlayışını da güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmeler paylaşıldı:

"Demir yolu tekeri üretimindeki teknik yetkinliğimiz ve kalite standartlarımız sayesinde KARDEMİR, Avrupa demir yolu sektörünün güvenilir tedarikçileri arasındaki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. Karabük'te üreten, Türkiye'ye değer katan ve dünyaya açılan üretim vizyonumuz doğrultusunda, 'Üreten KARDEMİR, Güçlü Türkiye' anlayışıyla sürdürülebilir büyümemizi ve uluslararası başarılarımızı artıracağız."

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