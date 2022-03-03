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Ekonomi KARDEMİR’den 3.85 milyar lira net kâr
Ekonomi

KARDEMİR’den 3.85 milyar lira net kâr

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2021’i 3 milyar 852 milyon 707 bin 219 lira net kârla kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:40:00 -
KARDEMİR’den 3.85 milyar lira net kâr

Şirket, geçen yıl tarihinin en yüksek kârını elde etti. KARDEMİR’den yapılan açıklamada 2020 yılının son çeyreğinde yakalanan yüksek ivmenin 2021’in tamamında sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada “Şirketimiz, 2020’ye oranla satış gelirlerini yüzde 96 arttırarak 14.76 milyar liraya kadar yükseltti. Net nakit rakamını 2.75 milyar lira seviyesine taşıyarak, finansal gücünü artırarak doğan ve doğabilecek her türlü piyasa koşullarında yatırımcılarına güven vermeye devam etti” denildi. Açıklamada, “Genel Kurul’a sunulmak üzere yönetim tarafından brüt 1 milyar TL olmak üzere hisse başına 0.8772 TL kâr dağıtılması kararı almıştır. Paylarının tamamı Borsa İstanbul’da işlem gören KARDEMİR, yerli üretim yerli tedarik politikasını da sürdürmeye devam edecektir” ifadelerine de yer verildi.

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