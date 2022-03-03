KARDEMİR’den 3.85 milyar lira net kâr

Şirket, geçen yıl tarihinin en yüksek kârını elde etti. KARDEMİR’den yapılan açıklamada 2020 yılının son çeyreğinde yakalanan yüksek ivmenin 2021’in tamamında sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada “Şirketimiz, 2020’ye oranla satış gelirlerini yüzde 96 arttırarak 14.76 milyar liraya kadar yükseltti. Net nakit rakamını 2.75 milyar lira seviyesine taşıyarak, finansal gücünü artırarak doğan ve doğabilecek her türlü piyasa koşullarında yatırımcılarına güven vermeye devam etti” denildi. Açıklamada, “Genel Kurul’a sunulmak üzere yönetim tarafından brüt 1 milyar TL olmak üzere hisse başına 0.8772 TL kâr dağıtılması kararı almıştır. Paylarının tamamı Borsa İstanbul’da işlem gören KARDEMİR, yerli üretim yerli tedarik politikasını da sürdürmeye devam edecektir” ifadelerine de yer verildi.