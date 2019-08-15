0553 313 94 23

KARDEMİR'den 170 milyon lira net kar

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan:- "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz"

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:47
KARDEMİR'den 170 milyon lira net kar

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini belirterek, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz." dedi.

Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayını karla kapattıklarını, bu başarıda, ortakların, yönetimin ve çalışanların katkısının büyük olduğunu söyledi.

Şirketin, 2019 yılı 6 aylık konsolide mali tablolarına göre 170 milyon 159 bin 626 lira net kar elde ettiğini aktaran Soykan, şöyle konuştu:

"Satış gelirleri 3 milyar 275 milyon liraya, satış miktarı ise yüzde 5,5 artışla 1,19 milyon tona ulaştı. Fabrikamız sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergiledi. Birçok etkene rağmen karlılığımızı devam ettirdik. Kapasite artışı için birçok üretim alanımızın faaliyetlerini durdurmamıza rağmen, yüksek üretim tonajları yakalandı. Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz."

Fabrikada yapılan yenileme çalışmalarına da değinen Soykan, "4. yüksek fırın, çelikhane ile kireç fabrikası ve sürekli döküm tesislerinde devam eden kapasite artışı çalışmasının ekim sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yatırımlarla üretimde gerçekleştirilecek artış, gelecek yılki mali rakamlara iyi yönde yansıyacaktır. Ayrıca çelik üretim kapasitesi ilk etapta 2,9 daha sonra ise 3,5 milyon tona ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:47
  1. Hüseyin Soykan
  2. KARDEMİR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaneli ’Lefke Cup 2019 U15 Turnuvası’na ev sahipliği yapacak
    1. Osmaneli ’Lefke Cup 2019 U15..
    2. ABD’li askeri heyet ile Türk..
    3. YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?..
    4. Yeni PAÜ’lüler irtibat masasından..
    5. Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı..
    6. Muş'ta HDP'nin il eş başkanları..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin..
    9. Denizli'deki deprem
    10. Kafede korkutan yangın
    11. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği
    12. İzmir'de hırsızlık anı güvenlik..
    13. Uşak Ticaret Borsası
    14. Manisa Büyükşehir’de hedef ’Sıfır Atık’
    15. Darende’de ‘Pilav Şenliği’
    16. Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna..
    17. Otomobil 10 metreden başka bir aracın..
    18. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    19. İhale teminatının ne kadar sürede iade..
    20. Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar
    21. Edirne'de 1330 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Bu hafta 7 film vizyona girecek
    23. Yeşilyurt Belediyesi, araç ve yaya..
    24. Büyükşehir’den Mehmet amcaya hasta..
    25. Balaban’da ‘Buluşma Günü’ etkinliğine..
    26. Tomruk altında kalan kişi ağır..
    27. Süper kupa maçında sahaya atlayan..
    28. Kapalıçarşı'da altın
    29. İzmir’de kalp damarları ters şekilde..
    30. Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı:..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu