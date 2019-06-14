KARDEMİR tam kapasiteye ulaştı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2014 yılı son çeyreğinde işletmeye aldıkları 3'üncü konverterde 102 ton sıcak maden ve 30 ton hurda beslemesi yaparak, ilk kez 120 ton döküm alındığını ve bu konverterde tam kapasiteye ulaşıldığını açıkladı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, çelikhanede bulunan 90 tonluk iki konverterden birinin 120 ton kapasiteye çıkartılması için durdurulduğunu, üretimde bulunan 3'üncü konverterde ilk kez yapılan 120 tonluk deneme üretiminin başarıyla sonuçlandığı ve seri üretime devam edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Hüseyin Soykan, "Yaptığı yatırımlarla kalkınan ve kalkındıran, gelişen ve geliştiren, büyüyen ve büyüten bir fabrikayız. Bir taraftan tesislerimizin kapasitesini artırıp modernize ederken, diğer yandan da mevcut tesislerimizde verimliliklerimizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başlatılan revartmanlar ve montaj çalışmaları devam eden 4'üncü sürekli döküm makinesiyle yıl sonunda 2 milyon 900 bin tonluk sıvı çelik üretim altyapısına kavuşacaklarını aktaran Soykan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilindiği gibi KARDEMİR, 'fabrikalar kuran fabrika' unvanıyla ülkemizin kalkınma hamlelerine öncülük etmiştir. Bu misyon geçen 82 yılda hiç durmadan devam ediyor. Yeni fabrikalar ile büyümeye, yöre ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sunmaya devam ediyoruz. Çelikhanemizde ikisi 90'ar ton, biri de 120 ton kapasiteli toplam 3 konverterimiz var. 90 ton döküm kapasiteli konverterlerden birini geçtiğimiz günlerde 120 tona çıkarmak için durdurduk ve bakıma aldık. Bu dönemde 120 tonluk konverterimizde ise tam kapasiteye ulaşmak bizi çok mutlu etti. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Eş zamanlı başlatılan revantmanları planlandığı şekilde 124 günlük sürede tamamlayarak devreye aldığımızda 2 konverterimiz 120 ton döküm kapasitesine ulaşmış olacak. Böylelikle sıvı çelik kısmında 2 milyon 900 bin tonluk bir altyapıya kavuşacağız. Bu üretimle piyasaya hem daha fazla kütük verme imkanımız, hem de katma değeri yüksek nihai ürün miktarımız artacak."



