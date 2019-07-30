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Kardemir Karabükspor’da yeni teknik adam İsmail Demirci oldu

Spor Toto 2.

30 Temmuz 2019 Salı 17:56
Kardemir Karabükspor’da yeni teknik adam İsmail Demirci oldu

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da teknik direktörlüğe görevine 51 yaşındaki İsmail Demirci getirildi.


2019-2020 sezonunda Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, Medipol Başakşehir FK.’de görev yapmış İsmail Demirci’yi teknik direktörlük görevine getirdi. Bugün saat 15.30’da Kulüp İdari Bina Toplanti Salonu’nda düzenlenen imza törenine Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşma yapılan teknik adam Demirci imza sonrası yaptığı açıklamada, “İnşallah bu büyük camiaya layık olacağız. Ekibimle beraber bu zor süreçte biz tercih edildik. Bunun sebeplerini biz biliyoruz. İnşallah bunu takıma ve şehre gösterip farklılığımızı göstereceğiz inşallah. Bu genç takımı öncelikle bu ligde tutmak. Sonra hedeflerimizi değiştirmek. Hep beraber bunu başarabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Mehmet Yüksel, “Yeni teknik direktörümüz ve ekibiyle anlaşmaya vardık. Bundan sonra Karabükspor’u daha ileri nasıl gideriz onun için mücadelesini yapacağız” dedi.


Futbolcularına transfer teklifinin gelip gelmediğinin sorulması üzerine Yüksel, tek resmi teklifin İstanbulspor’dan geldiğini belirtti.



Hesabına aktarılan 319 bin Euro’luk para için Dernekler Masası tarafından kesilen ceza hakkında konuşan Yüksel, “Daha önceki yönetici Mehmet Aytekin şikayette bulunuyor. Hesabına para geçiriyor, yolsuzluk var diye. İçişleri Dernekler masası buraya geliyor, teftişlerini yapıyor. Benim hesabımda gayri meşru bir şey yaptın olarak bir şey bulmuyorlar. Burada 3 maddeden bize ceza kesiyorlar. Parayı çalmışsınız yemişsinizyada bu parayı başka yerde kullanmışsınız olarak geçmiyor” ifadelerine yer verdi.


Kendi dönemlerinde herhangi bir puan silme cezasının gelmediğini ifade eden Yüksel, “Daha önce Süper Lig’de oynarken yabancı oyuncular var. Yabancı topçuların statüsü TFF tarafından değil, FIFA ve UEFA tarafından değerlendiriliyor. Bu dönemde o topçulara paraları ödenmediği ve sözleşmeleri tek taraflı fesih edildiği için topçular boşa çıkmışlar, paralarını alamadıkları için hakkımızda dava açmışlar. Bu davaları yurt dışında olduğu için yüzde yüz takip edemiyoruz. Gelirse oradan gelme ihtimali var. Yerli futbolcularımızdan ve TFF’den böyle bir ceza gelmeyecek” diye konuştu.


Kardemir Karabükspor’da çalışan herkesin parasının ödeneceğini belirten Yüksel, “Ayrıca Levent Hoca’nın borcu ödenmediği için şahsımı icraya vermiştir. Benim saklayacak bir şeyim yoktur. Bunu herkesin bilmesinde bir sıkıntı yoktur. Levent hocanın ve diğerlerinin parası ödenecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:56
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