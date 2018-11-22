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Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları

22 Kasım 2018 Perşembe 19:48
Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmanın yapıldığı 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.

Sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kampa girdi.

Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok maçı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:48
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