Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları22 Kasım 2018 Perşembe 19:48
KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmanın yapıldığı 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.
Sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.
İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kampa girdi.
Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok maçı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
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