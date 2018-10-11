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Kardemir Karabükspor'da Altay maçının hazırlıkları devam ediyor

Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor, sahasında konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:57
Kardemir Karabükspor'da Altay maçının hazırlıkları devam ediyor

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 21 Ekim Pazar günü sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını günde çift idman ile sürdürüyor.

Sabah Çamlık Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmanda istasyon ve el topu çalışması yapan kırmızı-mavili ekip akşam idmanında ise koşu, kondisyon ve 5'e 2 ile yarım saha çift kale maç yaptı.

Antrenmanlara izinli olan Ahmet Karadayı ile sakatlıkları bulunan Berkay Yılmaz ve Emre Eser katılmadı.

İdmanları kulüp başkanı Mehmet Yüksel ise yakından takip etti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:57
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Karabükspor
  3. Altay
  4. Levent Açıkgöz

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